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Общество29 ноября 2021 14:34

Пропавшую на Кубани 12-летнюю девочку нашли в Москве

СК проводит проверку
Светлана ОВДЕЙ
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Пропавшую на Кубани 12-летнюю девочку нашли в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Пропавшую на Кубани 12-летнюю девочку нашли в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Пропавшую на Кубани 12-летнюю девочку нашли в Москве. Подросток ушла из дома в Горячем Ключе 28 ноября и так и не вернулась. О нахождении школьницы сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Установлено место нахождения пропавшей в городе Москве. В ближайшее время она будет доставлена к следователю для опроса, продолжается проверка для установления обстоятельств произошедшего. В органы профилактики направят информацию с целью недопущения подобных случаев и принятия мер реагирования, - прокомментировали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.