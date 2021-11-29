В Краснодаре на участке улицы Суворова закроют поворот налево

Поворот налево уберут в ночь с 1 на 2 декабря - здесь установят дорожные знаки Фото: krd.ru

В Краснодаре закроют поворот налево на участке улицы Суворова. Это позволит снизить аварийность на дороге, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, левый поворот «уберут» в районе дома №2/2 по улице им. Суворова вблизи Суворовского путепровода. Закрытие проведут в ночь с 1 на 2 декабря – здесь установят дорожные знаки.

- Поворот налево закрывают для того, чтобы исключить конфликтную точку и повысить безопасность дорожного движения. С этого времени для поворота на участок нужно будет использовать разворот по улице им. Захарова – в районе пересечения с улицей Станкостроительной, - рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.