Почти 600 тысяч краснодарцев вакцинировались от коронавируса

В Краснодаре продолжается прививочная кампания. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Почти 600 тысяч жителей краевого центра вакцинированы от COVID-19, из них более 31 тысячи человек прошли ревакцинацию. Как сообщили в мэрии, в городе действует ряд ограничительных мер, призванных не допустить распространение коронавирусной инфекции.

— Наша главная цель — сохранить здоровье людей. И у нас такая возможность есть. Вакцинация — доступный способ нам всем вместе справиться с болезнью. Необходимо привиться, а тем, кто сделал это полгода назад — прийти на ревакцинацию, - рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

В Краснодаре открыты 60 пунктов вакцинации. Это и мобильные пункты, и кабинеты при поликлиниках. Узнать о наличии той или иной вакцины можно с помощью специального краевого телеграм-чат-бота.