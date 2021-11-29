На пустыре в Крымском районе появится промпарк

По решению губернатора пустыри отдадут под создание промпарков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крымском районе в ближайшее время появится новый промышленный парк. С просьбой выделить им пустующую территорию под развитие бизнеса к губернатору Вениамину Кондратьеву обратилась новороссийская компания, занимающаяся экспортом сельхозпродукции.

– Простаивающие территории необходимо отдавать тем, кто хочет расширяться или запускать новые производства. Тем более если они обеспечены необходимой инфраструктурой. Это инвестиции в развитие экономики. Крымская зона расположена близко к порту, у нее удобная транспортная логистика. Посмотрите на текущие статусы участков в ней, проработайте возможность выкупа и создания там промышленной зоны, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Исполнение поручения передано вице-губернатору Александру Руппелю. Сейчас в Краснодарском крае работает четыре промышленных парка. На их территории располагается более 20 компаний, в которых трудятся свыше 2 тысяч человек.