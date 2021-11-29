Восемь тысяч обращений передано на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева

Жители региона смогут спросить Вениамина Кондратьева о наболевшем. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в прямом эфире телекомпании "Кубань 24" ответит на вопросы кубанцев. Общение главы региона и жителей Кубани пройдет 1 декабря, но вопросы можно оставить уже сейчас. Как сообщили в краевой администрации, каждый день поступает более тысячи обращений. Всего же на данный момент поступило более 8 тысяч сообщений от жителей региона.

- Вопросы по введению и использованию QR-кодов в суточных замерах не входят в топ-5, но, если брать суммарные цифры, таких сообщений достаточно много, – рассказал руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко о том, что волнует население Краснодарского края.

Больше всего вопросов прислали жители Краснодара, Горячего Ключа и Геленджика. Также активно участвует население Темрюкского, Брюховецкого и Динского районов.