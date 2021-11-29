Российское казачество будет перенимать опыт Кубани

В Москве проходит Всероссийский казачий семинар. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Москве прошел всероссийский семинар-совещание «Российское казачество». Ежегодное мероприятие собирает атаманов казачьих обществ со всей страны. Во Всероссийское казачьей войско входит 12 реестровых войск. Как сообщили в администрации Краснодарского края, на семинаре обсуждали опыт Кубани.

– Региональная система законодательства устанавливает и регламентирует вопросы организации государственной службы и социальной защиты казаков, патриотического воспитания, а также финансовые механизмы поддержки. Благодаря поддержке губернатора Вениамина Кондратьева, Кубанское войско является самым многочисленным в стране, эффективно развиваются экономика и система непрерывного казачьего образования, – рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В делегацию Краснодарского края вошли районные атаманы, руководители кадетских казачьих корпусов, духовенства и представители Совета стариков регионального казачьего войска.