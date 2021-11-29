Выросла активность кубанских предпринимателей на международном электронном рынке

Кубанские предприниматели вышли на международный рынок. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские предприниматели стали активней вести себя на международных электронных площадках. С начала 2021 года сумма сделок с иностранными партнерами выросла в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом за прошлым год и составила почти 20 млн долларов. Как сообщили в администрации региона, местные предприниматели, решившие выйти на международный рынок, могут рассчитывать на помощь и сопровождение краевого Центра поддержки экспорта.

– Во время пандемии Центр поддержки экспорта региона стал проводником бизнеса на международные электронные площадки. В 2020 году на них заключили сделки на 635 тыс. долларов, в этом году сумма выросла в 30 раз – до 19,5 млн. Это большое подспорье, особенно для начинающих предпринимателей, действенный инструментарий, который позволяет выходить на зарубежные рынки, – рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Бизнесмены могут получить в Центра предприниматели консультации по налаживанию международных контактов, узнать актуальную информацию о зарубежных выставках, а также приять участие в приеме иностранных делегаций.