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Происшествия29 ноября 2021 17:50

В Сочи отстранили от работы полицейского, который не зарегистрировал дело

Оперативный дежурный был на хорошем счету у руководства, а сам уводил преступников от ответственности
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи привлекут к ответственности полицейского, который не зарегистрировал дело

В Сочи привлекут к ответственности полицейского, который не зарегистрировал дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи началось расследование уголовного дела в отношении оперативного дежурного, которого подозревают в превышении должностных обязанностей. Как сообщили источник в правоохранительных органах, полицейский получил информацию о преступлении, совершенном в отношении 45-летней жительница Адлерского района.

Вопреки инструкции, дежурный укрыл информацию от учета, чем нарушил права потерпевшей на правосудие.

Известно, что полицейскому 35 лет. В правоохранительных органах он работает с 2010 года, ранее был на хорошем счету у руководства и 11 раз поощрялся за отличную службу.