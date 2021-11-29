Десять долгостроев сдадут в Сочи до конца 2021 года

В Сочи до конца года сдадут 10 долгостроев

В Сочи до конца года планируют завершить строительство 10 долгостроев. Почти 2 тысячи дольщиков ждут этого события несколько лет. Всего в реестре проблемных домов курорта значится 21 объект. Как сообщили в администрации Сочи, недобросовестные застройщики к строительству некоторых домов даже не думали приступать.

- Всего в городе Сочи насчитывается порядка 6300 дольщиков, чьи законные права не удовлетворены в срок. Вопросы защиты их интересов находятся на постоянном контроле главы города Сочи Алексея Копайгородского. Ситуация по каждому проблемному объекту подробно разбирается на заседаниях межведомственной комиссии при участии представителей органов прокуратуры, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

200 участников долевого строительства предпочли не дожидаться введения завершения строительства их квартир, а выбрали компенсации Фонда защиты прав граждан, за счет которых приобрели себе новое жилье.