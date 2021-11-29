Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 19:01

Обрыв провода ЛЭП стал причиной пожара в Анапе

Загорелась сухая трава в поселке Джемете
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Анапе загорелась сухая трава

В Анапе загорелась сухая трава

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Анапе оборванный шквалистым ветром провод ЛЭП стал причиной пожара. Из-за искр загорелась сухая трава на пустыре в поселке Джемете. Очевидцы сообщили о возгорании дежурному Анапского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие на место огнеборцы зафиксировали, что огнем охвачена площадь 200 м2.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, локализовать пожар удалось в 19:00. Спустя еще 20 минут возгорание было полностью ликвидировано.

Всего в тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники.