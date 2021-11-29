В Краснодарском крае выводят из тени неоформленных сотрудников

В администрация края обсудили итоги легализации трудовых отношений. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае за последние три года вышли из тени 162 тысячи неоформленных сотрудников. Работа по легализации трудовых отношений идет во всех районах региона. Как сообщили в краевой администрации, наиболее высоких результатов в этом добились в Каневском районе.

– Несмотря на пандемию коронавируса, сегодня можно говорить о стабилизации ситуации на рынке труда, снижении безработицы и развитии экономики. Сейчас нам также важно акцентировать внимание на выявлении теневой занятости. Кубань показывает неплохую динамику в этом направлении. Это не просто белые зарплаты, но и социальные гарантии для жителей, а главное – безопасные условия труда, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Также Анна Минькова рекомендовала усилить на предприятиях профилактическую работу, направленную на недопущение несчастных случаев на производстве.