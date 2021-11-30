В Сочи инвалид изрезал себя случайно, пытаясь покормить собаку

Жители Сочи пожаловались в полицию на собаку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адлерском районе полицейским пришлось помочь местным жителям попасть в собственное жилье, которое оккупировала агрессивная собака. Животное рычало и не давало пройти хозяевам.

- Перепуганные люди заметили следы крови на полу. Зная, что внутри дома находится их родственник-инвалид, они обратились за помощью к полицейским, - сообщили "КП" - "Кубань" в УВД по Сочи.

В этот раз обошлось без жертв. Оказалось, что мужчина с инвалидностью пытался покормить собаку, но из-за неловкости нечаянно порезался сам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.