Пожар на винзаводе в Краснодарском крае охватил 1000 квадратных метров

В Темрюкском районе горит винзавод Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В станице Вышестеблиевской Темрюкского района полыхает местный винзавод. Очевидцы заметили клубы дыма, валящие из окон предприятия и незамедлительно сообщили в Темрюкский пожарно-спасательный гарнизон МЧС России. В 20:51 на место ЧП прибыли первые подразделения пожарной службы. Огнеборцы передали в оперштаб, что огнем охвачена территория 400 кв. м, горела кровля здания.

Уже спустя 20 минут огонь распространился на 1000 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг. К месту стянули дополнительные силы.

- Развернут штаб пожаротушения. На ликвидацию пожара подано пять стволов "Дельта", - сообщили подробности в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 22:13 удалось локализовать пожар на площади 1000 кв. м. Всего в ликвидации пожара принимают участие 49 человек личного состава и 15 единиц техники.