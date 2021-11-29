Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 20:18

Видео горящего винзавода в Краснодарском крае появилось в сети

Очевидцы сняли пожар на камеру
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сначала загорелась кровля винзавода

Сначала загорелась кровля винзавода

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В сети распространяется видео, на котором запечатлен пожар на винзаводе в поселке Вышестеблиевский Темрюкского района. Чрезвычайное происшествие засняли очевидцы, они же и сообщили о пожаре дежурному Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Как видно на кадрах, огнем охвачена большая площадь предприятия. По словам свидетелей, пожар начался с кровли здания, но уже через небольшое время огнем были охвачены основные складские помещения винзавода.

- Очень большая территория возгорания. И пока пожар не смогли потушить, – сообщают жители поселка.

Возможно, этому способствовало то, что на складах хранился основной запас винных материалов производства.

Усугубляет ситуацию шквалистый ветер, который сейчас бушует в Темрюкском районе. Местные жители, проживающие рядом, опасаются за свое имущество.