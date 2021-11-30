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Происшествия29 ноября 2021 23:00

Корпус минометной мины нашли во дворе кубанского хутора

Мина оказалось безопасной
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мина была обнаружена во дворе частного дома

Мина была обнаружена во дворе частного дома

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Житель хутора Северокубанского Тбилисского района не ожидал наткнуться в своем собственном дворе на эхо войны. Во время работ возле дома хозяин лопатой задел что-то металлическое. Оказалось, что это минометная мина. Судя по ржавчине, боеприпас здесь лежал со времен Великой Отечественной войны.

- Данный предмет имел значительное воздействие коррозией. По результатам обследования взрывных веществ и взрывателя не обнаружено, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Корпус минометной мины был изъят и передан специалистам для дальнейшей утилизации.