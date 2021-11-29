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Общество29 ноября 2021 20:51

Букет из 501 розы подарила жительница Армавира своей маме

Огромную корзину роз не могли поднять несколько человек
Евгения ХАЛИКОВА
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Жительница Армавира порадовала маму огромным розовым букетом

Жительница Армавира порадовала маму огромным розовым букетом

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День матери жительнице Армавира запомнится надолго. В этот праздник она получила 501 розу. Двухметровые белые, красные, розовые и кремовые цветы составили поистине царь-букет, который пришлось заталкивать в грузовик нескольким крепким мужчинам.

- Да, действительно 501 роза, и да, действительно 2,2 метра, - горделиво похвастались авторы роскошного подарка.

Поступок любящей дочери уже оценили пользователи соцсетей. Они похвалили девушку за заботу о маме. Кстати, обошелся царский букетик всего в 35 тысяч рублей.