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Общество30 ноября 2021 4:00

Что произошло за ночь 30 ноября в Краснодарском крае: Видео горящего винзавода появилось в сети

Что произошло за ночь 30 ноября в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Сначала загорелась кровля винзавода

Сначала загорелась кровля винзавода

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 30 ноября 2021 года. Видео горящего винзавода появилось в сети. Очевидцы сняли пожар на камеру.

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