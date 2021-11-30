Что произошло за ночь 30 ноября в Краснодарском крае: Видео горящего винзавода появилось в сети

Сначала загорелась кровля винзавода Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 30 ноября 2021 года. Видео горящего винзавода появилось в сети. Очевидцы сняли пожар на камеру.

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