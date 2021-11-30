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Общество29 ноября 2021 21:18

Узнали, где будут отключения света в Сочи 30 ноября 2021

Городские электрики предупредили о временных ограничениях подачи электроэнергии
Евгения ХАЛИКОВА
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Жители Сочи останутся без света

Жители Сочи останутся без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех районах Сочи запланирован планово-предупредительный ремонт в рамках текущей эксплуатации электрооборудования. В связи с чем жителям курорта придется смириться с отключениями света.

В Адлерском районе без электричества останутся проживающие на улицах Банановая, Лазурная долина, Петрозаводская, Лесовод, 10 лет Октября, Бестужева, Брянская, Веринская, Дубовая, Клубная, Пастушечья, Пензенская, Тихая, Чайная, Лавровая, Попова, Владимировская, Светогорская, Витебская, Рижская, Энергетиков, Суздальская, Просвещения, Ульянова, а также на переулке Богдана Хмельницкого. Ограничения коснутся жителей села Каменка и садовых товариществ Горный сад, Лесовод, Луч, Норильск, Вега, Ромашка и Магнолия.

В Хостинском районе работы на оборудовании повлекут отключения электроэнергии на улицах Краевско-Греческая, Земляничная, Бытха, Пятигорская и Земнухова, а также в садовом товариществе Заполярник. Центральный район

В Центральном внутригородском округе света не будет на улицах Роз, Советская, Горького, Кубанская и Нагорная.