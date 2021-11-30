Шторм в Азовском море ожидается 30 ноября

10-метровые волны наблюдали накануне в Новороссийске. Фото: instagram.com/segablacksea

30 ноября ожидается усиление ветра в восточной половине Азовского моря. Шторм будет бушевать в Ейске и Темрюке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Порывы ветра в море могут достигать 32 м/с. Жителям и гостям стоит быть осторожными, - отметили в ведомстве.

Спасатели рекомендовали без необходимости не выходить из дома, следить за отопительной системой и электроэнергией. Также нужно дальше держаться от шатких конструкций и деревьев.