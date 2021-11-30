Силовики задержали студента, который планировал расстрел в медколледже Ейска

Проверка продолжается

Массовое убийство в медколледже Ейска студент запланировал 26 ноября. Перед занятиями он направил на почту одного педагога письмо с угрозами. Учитель сразу же сообщил об этом силовикам. На место выехали экстренные службы и предотвратили теракт. Парень не успел ничего натворить, его сразу же вычислили.

- Студентов эвакуировали. Подозрительных и запрещенных предметов не обнаружили, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Личность злоумышленника установили – им оказался студент 3 курса другого колледжа. Сейчас выясняются причины такого поведения учащегося. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.