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Общество30 ноября 2021 5:47

Аварийные бригады перевели в усиленный режим из-за сильного ветра в Тимашевске

Жителей попросили быть осторожными
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Машины стоит убирать подальше от деревьев

Машины стоит убирать подальше от деревьев

Мэр Тимашевска предупредил, что из-за ураганного ветра в городе могут быть перебои с водой и светом. Также глава посоветовал не выходить на улицу без надобности.

- Из-за сильного урагана в Тимашевске наблюдается ненадежное электро- и водоснабжение. Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций работают в усиленном режиме, - сообщил Николай Панин в Telegram-канале.

Мэр отметил, что в случае ЧП необходимо звонить в отдел ЖКХ администрации по номеру: 5-15-19.