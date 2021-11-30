Аварийные бригады перевели в усиленный режим из-за сильного ветра в Тимашевске

Машины стоит убирать подальше от деревьев

Мэр Тимашевска предупредил, что из-за ураганного ветра в городе могут быть перебои с водой и светом. Также глава посоветовал не выходить на улицу без надобности.

- Из-за сильного урагана в Тимашевске наблюдается ненадежное электро- и водоснабжение. Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций работают в усиленном режиме, - сообщил Николай Панин в Telegram-канале.

Мэр отметил, что в случае ЧП необходимо звонить в отдел ЖКХ администрации по номеру: 5-15-19.