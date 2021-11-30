Из-за сильного ветра в Сочи не смогли приземлиться три самолета

Аэропорт работает по погоде. Фото: t.me/SouthAirports

Ночью в Сочи не смогли приземлиться самолеты из Махачкалы, Москвы и Уфы. Пилоты ушли на Краснодар. К утру обстановка наладилась.

- Шквалистый ветер в Сочи был накануне до полуночи. Три рейса - "ЮТэйр" из Внуково, "Победа" из Уфы и "Азимут" из Махачкалы - приземлились на запасной полосе в аэропорту Краснодар. Все рейсы вылетели в Сочи этой же ночью, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Сейчас аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Штормовое предупреждение на курорте продолжает действовать до конца 30 ноября. Порывы ветра могут достигать до 27 м/с, шторм на море ожидается до 5 баллов.