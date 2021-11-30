Более 2,5 млн жителей вакцинировались от COVID-19 в Краснодарском крае

Привить в регионе надо еще около 30% населения

Для плана на Кубани нужно привить 3,6 млн человек. В настоящее время вакцинировались более 2,5 млн человек. Прививочная кампания продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. В регионе привился 71% жителей от плана. Только массовая вакцинация позволит снизить заболеваемость, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

На Кубань поставили свыше 3,3 млн доз вакцины. Ревакцинацию прошли свыше 230 тысяч жителей.