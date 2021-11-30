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Общество30 ноября 2021 6:45

Приставы Кубани арестовали грузовой фургон в счет погашения алиментов

Безответственному отцу из Краснодара пришлось переквалифицироваться в пешеходы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы УФССП РФ по региону

Фото: пресс-службы УФССП РФ по региону

Житель Краснодара задолжал 81 тысячу рублей алиментов. Добровольно выплачивать деньги на своего ребенка мужчина не собирался. К взысканию подключились приставы.

- Выяснилось, что должнику принадлежит грузовой автофургон. Его арестовали и отправили на штрафстоянку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по краю.

В ближайшее время фургон продадут, а вырученные средства направят на погашение алиментов. В настоящее время идет процесс оформления документов для передачи транспорта на реализацию.