Приставы Кубани арестовали грузовой фургон в счет погашения алиментов

Фото: пресс-службы УФССП РФ по региону

Житель Краснодара задолжал 81 тысячу рублей алиментов. Добровольно выплачивать деньги на своего ребенка мужчина не собирался. К взысканию подключились приставы.

- Выяснилось, что должнику принадлежит грузовой автофургон. Его арестовали и отправили на штрафстоянку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по краю.

В ближайшее время фургон продадут, а вырученные средства направят на погашение алиментов. В настоящее время идет процесс оформления документов для передачи транспорта на реализацию.