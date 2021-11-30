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Общество30 ноября 2021 6:56

Шторм в Сочи спрогнозировали на 30 ноября и 1 декабря

На курорте ожидается сильное волнение моря
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В море могут формироваться смерчи. Фото: sochi.ru

В море могут формироваться смерчи. Фото: sochi.ru

В Сочи прогнозируется ураганный ветер и сильное волнение моря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- До конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря в Сочи прогнозируется очень сильный ветер. Максимальная скорость ветра в отдельных районах курорта достигнет 30-35 м/с, - отметили в мэрии

1 декабря 2021 года волнение моря на участке Магри – Веселое может достигать 5 баллов.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют быть осторожными, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.