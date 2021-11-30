Соблюдение масочного режима проверят на объектах придорожного сервиса Кубани

В Краснодарском крае мониторинговые группы проверят магазины, общепит, заправки на соблюдение масочного режима. Об этом сообщили в пресс0службе администрации региона.

– Если в населенных пунктах с задачей справляются, то придорожный сервис вдоль крупных трасс оказался вне поля зрения. Попрошу усилить работу на этих объектах, провести рейды, - отметил вице-губернатор Игорь Галась.

На Кубани продолжают проверять общественный транспорт и торговые точки. За последнюю неделю составлено почти 5,2 тысяч протоколов. Активно рейдовые группы работают в Ленинградском районе, Новороссийске, Белоглинском районе, Армавире и Сочи.