Налоговые поступления от самозанятых в 2021 году на Кубани выросли в 70 раз

Самозанятых стало больше. Фото: admkrai.krasnodar.ru

За год поступление в бюджет от самозаняты выросли в 70 раз. В прошлом году в казну поступили 4 млн рублей, в этом – 312 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В Краснодарском крае наблюдается активный рост самозанятых. С начала года их количество увеличилось с 42 до 131 тысячи человек, – отметили специалисты.

Основные виды деятельности самозанятых – перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир и продажа собственной продукции. В регионе для самозанятых есть ряд мер поддержки от государства.