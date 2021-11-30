Более 120 быстрых зарядных станций для электромобилей построят до конца 2022 года на Кубани

Заправок станет больше. Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в настоящее время действуют 53 быстрых зарядных станции для электромобилей. Планируется построить еще 124. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Уже подобраны перспективные земельные участки для таких быстрых станций. Автомобилисты должны заряжать свой транспорт в комфортных для них условиях. Теперь необходимо проработать все возможные варианты технического присоединения и установки оборудования, – сказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Уже подана заявка в Минэкономразвития на субсидирование строительства новых станций.

В Краснодарском крае не нужно платить транспортный налог на электромобиль. Льгота действует на одну такую машину, зарегистрированную на жителя региона.