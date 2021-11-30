Подпорную стену на оползневом участке построят в Сочи

Подпорную стену для защиты ЛЭП от оползней построят в Сочи Фото: пресс-служба городской администрации

Подпорную стену на оползневом участке возведут в Сочи. Конструкция поможет защитить линию электропередачи. Вопрос обсудили накануне на совещании под председательством мэра курорта.

Аварийный участок – грунт вблизи дома №81 по улице Искры. Движение здесь началось еще весной, которое опасно для линии электропередач, снабжающей почти 17 тысяч жителей. Подчеркивается, что ухудшение погоды – сильные дожди – могут привести к новым подвижкам.

– Необходимо принять меры по водоотведению и выстроить дополнительные лотки, затем обустроить подпорную стену вблизи к опоре ЛЭП. Все работы провести в максимально кратчайшие сроки, – поручил Алексей Копайгородский.

Отметим, что расположенная рядом ЛЭП уже имеет подпорную стену, которая защищает от оползней.