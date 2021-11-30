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Общество30 ноября 2021 8:24

В Краснодаре обновят дорогу на улице Круговой

Приведут в порядок более километра проезжей части
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Дорогу на улице Круговой в Краснодаре приведут в порядок. Полкилометра обновят от Совхозной до Новицкого, еще столько же от Стахановской до Тургенева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Именно эти участки по улице Круговой сейчас нуждаются в ремонте и реконструкции. Планируется, что после их обновления повысится транспортная доступность не только для жителей этой улицы, но и всего Фестивального микрорайона, - отметили в мэрии.

Реконструировать первый участок планируют до апреля следующего года. О датах начала и окончания второго участка пока неизвестно.