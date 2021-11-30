Грузовик насмерть сбил 3-летнего ребенка в Сочи

От полученных травм ребенок скончался Фото: ГИБДД УВД Сочи

Фура насмерть сбила 3-летнего малыша в Сочи. Смертельное ДТП произошло накануне в Лазаревском районе, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД города.

Водитель грузовика Scania с прицепом Schmitz передвигался по улице Калараша. В это время на дорогу на красный сигнал светофора выбежал ребенок, которого сбило авто. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о падении грузовика с горного склона в Сочи. От полученных травм водитель скончался.