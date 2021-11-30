На Кубани за последние сутки выявили 524 случая COVID-19

За сутки в регионе скончались 44 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае за сутки выявили 524 случая заболевания COVID-19, в том числе 53 среди детей. 44 пациента от осложнений инфекции спасти не удалось, сообщает региональный Оперативный штаб.

В Краснодаре заразились 163 человека, в Тихорецком районе – 45, в Анапе – 40, в Армавире – 32, в Ейске – 29, в Сочи – 18, в Новопокровском районе – 13, в Апшеронском – 14. По 12 новых случаев в Красноармейском, Тбилисском и Крымском муниципалитетах, 11 – в Темрюкском, 10 – в Туапсинском . В Новороссийске и Крыловском районе зафиксировано по 9 пациентов, в Ленинградском, Староминском, Усть-Лабинском и Гулькевичском районе – по 8, в Белоглинском, Калининском, Новокубанском и Славянском районах – по 7, в Приморско-Ахтарском и Успенском – по 5.

- 4 положительных теста получено в Кущевском районе, по 3 - Геленджике и Абинском районе, по 2 - в Горячем Ключе, Брюховецком, Выселковском, Динском и Кореновском муниципалитете. В Белореченском, Кавказском, Мостовском, Отрадненском и Павловском районе – по одному новому случаю заболевания, - сообщили в Оперштабе края.

Самому младшему пациенту 2 месяца, самому старшему – 97 лет. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 102 человека, 7 – на ЭКМО.