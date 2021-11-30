Эксперты рассказали, зачем и как вносить изменения в ЕГРН после перепланировки квартиры

Эксперты рассказали, зачем и как вносить изменения в Единый госреестр недвижимости при перепланировке квартиры. Это является обязательной процедурой после ремонтных работ, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

При перепланировке в квартире переносят или устраняют стены, создают новые дверные проемы и переносят существующие. Переустройство подразумевает при работе с инженерными сетями, санитарно-техническим, электрическим оборудованием - перенос санузла, газовых устройств, систем отопления. Изменения в квартире происходят при объединении квартир в одну, наоборот, разделении одной квартиры на несколько или при присоединении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

При перепланировке часто изменяются основные характеристики квартиры, например, площадь жилья, при этом возрастет ее кадастровая и рыночная стоимость и налог на недвижимость тоже. С перепланировкой также изменится план помещения, содержащийся в ЕГРН - выписка из Единого госреестра недвижимости информирует об основных характеристиках объекта, сведения о лицах, у которых есть права на объект, о кадастровой стоимости, обременениях и подтверждает право собственности на недвижимость. Стоит отметись, что если при продаже или получении квартиры в наследство в ЕГРН будут содержаться сведения до перепланировки, то на оснований различий регистрацию приостановят.

После перепланировки необходимо ·получить акт приемочной комиссии о завершении работ, заключить с кадастровым инженером договор для подготовки техплана квартиры. После этого план с заявлением в бумажном виде, почтой или электронно(сайт Росреестра или Госуслуги) предоставляется в Росреестр собственником квартиры или его представителем им может быть кадастровый инженер при наличии доверенности. Росреестр в течение 5 рабочих дней вносит в ЕГРН новые сведения об объекте недвижимости, затем выдается выписка из ЕГРН. Заявитель и самостоятельно может получить выписку из ЕГРН на сайте Росреестра, подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», на Госуслугах и в офисах МФЦ