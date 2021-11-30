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Спорт30 ноября 2021 9:36

Сочинский ФК «Жемчужина» готовится к предстоящему сезону 2022 года

Спортивный клуб уже составляет план работы на предстоящий год
Светлана ОВДЕЙ
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ФК "Жемчужина" Сочи

ФК "Жемчужина" Сочи

Футбольный клуб «Жемчужина» из Сочи готовит план работы на предстоящий год. Совсем недавно состав участвовали в чемпионате Краснодарского края, а тренерский штаб уже составляет стратегию работы как для взрослого, так и младшего составов – среди юных спортсменов насчитывается 600 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба сочинского ФК «Жемчужина».

- Во всех возрастных категориях детского клуба мы выступаем на чемпионатах города и на соревнованиях края и практически во всех возрастах входим в число призёров. В том числе выезжаем на престижные всероссийские турниры, планируем участие и в международных, - делится планами главный тренер ФК «Жемчужина» Ника Поцхверашвили. - Победы в регионе дают дорогу на мировые соревнования, взрослая команда наша также чемпион города в «8 на 8». Уникальность клуба в том, что мы даём своим воспитанникам дорогу в большой спорт, в следующем году хотим со взрослой командой выступить гораздо достойнее, попасть в призовые места, так как этот год был пилотным, а сейчас наши игроки имеют уже солидный багаж.

Помогает развитию клуба и Сочинская Городская Федерация Футбола с местной властью.

- Клуб «Жемчужина» уверенно становится на ноги после возрождения. В Сочи сегодня популярен футбол, большинство родителей, выбирая, куда отдать своих детей, предпочитают именно его. У местной команды должна быть поддержка, которая позволит на качественном уровне проводить тренировки, выезжать на сборы, принимать участие в турнирах, - отметил инвестор клуба Николай Шихиди.