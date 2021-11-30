Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 9:39

В Сочи разыскивают особо опасного преступника

Полицейские разослали ориентировку
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина объявлен в розыск

Мужчина объявлен в розыск

Сочинская полиция разыскивает подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Всех, кто обладает какой-нибудь информацией, просят позвонить в дежурную часть.

В ориентировке говорится, что разыскивается мужчина на вид 40-45 лет с седыми волосами и щетиной на лице, глаза темные.

- В момент совершения преступления был одет в клетчатую рубашку, болоньевую куртку тёмного цвета, штаны светло-зелёного цвета, кроссовки светлого цвета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото распространили полицейские

Фото распространили полицейские