Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 9,6 тысячи сообщений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани. Трансляция пойдет 1 декабря в 12:00 в эфире телеканала «Кубань 24», сообщает пресс-служба краевой администрации.

В социальных сетях и мессенджерах поступило 7602 обращений, 2001 – по многоканальному телефону администрации региона. Большинство вопросов в расчете на тысячу жителей отправлены из Краснодара, Горячего Ключа, Анапы, Темрюкского, Брюховецкого и Туапсинского районов.

Основные темы, по которым поступают вопросы, - коммунальное хозяйство, транспорт и дороги, введение и использование QR-кодов, соцобеспечение, вакцинация и лечение от коронавируса.