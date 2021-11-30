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Общество30 ноября 2021 9:57

Академии ФК «Краснодар» исполнилось 10 лет

Интернат отметил юбилей 29 ноября
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: fckrasnodar.ru/academy

Фото: fckrasnodar.ru/academy

29 ноября воспитанники Академии ФК «Краснодар» отметили десятый день рождения школы-интерната. На празднике выступали музыканты. Также спортсмены отведали торта.

- В день празднования юбилейной даты «горожане» приняли участие в концертной программе, которую готовили на протяжении нескольких недель, - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В Академии организовали несколько площадок, которые посвятили здоровому образу жизни, образованию, международным отношениям, а также другим направлениям.