Академии ФК «Краснодар» исполнилось 10 лет

Фото: fckrasnodar.ru/academy

29 ноября воспитанники Академии ФК «Краснодар» отметили десятый день рождения школы-интерната. На празднике выступали музыканты. Также спортсмены отведали торта.

- В день празднования юбилейной даты «горожане» приняли участие в концертной программе, которую готовили на протяжении нескольких недель, - сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

В Академии организовали несколько площадок, которые посвятили здоровому образу жизни, образованию, международным отношениям, а также другим направлениям.