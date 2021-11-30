Водитель скрылся с места ДТП Фото: Отдел МВД Армавира

Водитель без прав сбил 17-летнюю девушку в Армавире. Виновный скрылся с места ДТП, сообщает городской отдел МВД.

ДТП произошло накануне по улице Новороссийской Армавира. 25-летний водитель BMW наехал на шедшую в это время 17-летнюю девушку и покинул место. Пострадавшую госпитализировали с переломами и ушибами.

Окончательно скрыться виновному не удалось. Правоохранители разыскали жителя Мостовского района, у которого, как оказалось, нет водительских прав.

- Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку, в отношении водителя составлен административный акты и возбуждено дело об административном нарушении по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней, - сообщили в отделе МВД Армавира.

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