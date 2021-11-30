До конца года запланировано достроить и дворец водных видов спорта Фото: пресс-служба краевой администрации

В Краснодаре до конца года достроят лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы. Пациентов в новом отделении примут уже летом 2022 года. О ходе работ рассказал и.о. руководителя департамента строительства края Максим Мысаков на рабочей встрече с депутатом Госдумы Эдуардом Кузнецовым.

В новом корпусе, в частности, оборудуют приемное отделение, хирургический, онкологический и операционный блоки. В том числе здесь расположат станцию криоконсервации, отделение переливания крови и реанимационный комплекс.

До конца 2021 года запланировано достроить и дворец водных видов спорта. В нем оборудуют четыре бассейна, тренажерный и разминочный зал с атрибутами для акробатики и «сухие» трамплины.