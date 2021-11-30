В Ушаковке День открытых дверей прошел в новом формате

фото: Государственный морской университет имени Ушакова

В Государственном морском университете имени Ушакова День открытых дверей прошел в новом формате.

В этом году более 900 будущих абитуриентов и их родителей собрались в стенах университета. Они еще не знали, что их ожидает. Новая, максимально активная программа, разработанная Молодежной организацией университета для новичков. С полным погружением.

В 8.30 утра – торжественное построение в Мраморном зале Ушаковки. Затем – плотный график экскурсий по университетским факультетам и колледжам (Транспортному и Морскому). Новые, отлично оснащенные аудитории, лаборатории, тренажерный центр. Ушаковцы долго и тщательно готовились к этому дню, чтобы презентовать будущим курсантам любимый вуз, рассказать о его жизни, укладах, учебе. Были и ответы на вопросы родителей, и азы строевой подготовки для новичков, и романтика – не без этого - в песнях студенческой группы «Морские котики».

Наиболее сильное впечатление произвела экскурсия в Морской тренажерный центр. Встать на капитанский мостик, взять в руки штурвал и испытать настоящую качку! Вот это приключение! Пока мальчики и девочки пребывали в восторге, родители задавали вопросы по существу.

- Хорошо, что есть возможность лично пообщаться с курсантами, - говорит Ирина Дмитренко, мама девятиклассницы, – С будущей профессией мы еще не определились. Поэтому меня интересует все: и специальности, и атмосфера университета, и бытовые условия. От кого, как не от самих ребят, я могу узнать обо всем этом.

Наверняка многих из ребят, принимавших участие в Дне открытых дверей, скоро опять встретит Ушаковка. На этот раз – в качестве абитуриентов.