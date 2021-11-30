Почти на 53 млрд рублей пополнился бюджет Кубани за счет предприятий потребсферы в 2021 году

Показатель выше прошлогоднего на 44,7% Фото из архива КП

Почти 53 миллиарда рублей перечислили кубанские предприятия потребсферы в бюджет Кубани в 2021 году. В сравнении с прошлогодним показателем это на 44,7% больше, сообщает пресс-служба краевой администрации.

–Кубанские предприятия потребсферы демонстрируют стабильность и рост. По сравнению с прошлым годом года увеличились на 16,3 миллиардов рублей и составляют 52,7 миллиардов рублей, отметил руководитель департамента потребительской сферы Кубани Роман Куринный.

Так, на 63,7% взросли отчисления по налогу на прибыль –6,8 млрд рублей, а НДФЛ увеличился на 25,2% – до 3,2 млрд рублей.