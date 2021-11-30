Издание «Юг Times» выиграло дело об иске на 1,2 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Издание «Юг Times» выиграло дело об иске на 1,2 миллиона рублей. Арбитражный суд отменил решение о взыскании с редакции суммы в отношении аграрного предприятия. Об этом сообщает само издание «Юг Times».

Дело о сделках с предприятием с 2015 года на оказание рекламно-информационных услуг и благотворительную подписку для Совета ветеранов Кубани рассматривалось в течение двух лет. В октябре суд удовлетворил иск заявителя, несмотря на доказательства. А на заседании 15-го арбитражного апелляционного суда решение о взыскании с издания «Юг Times» 1,2 миллиона рублей отменено.

В это время на владельцев концерна и подотчетных лиц возбуждено уголовное дело, некоторые находятся в международном розыске. Они обвиняются следователями ГУ МВД России ПО СКФО в вымогательстве группой лиц, подготовке преступления, заведомо ложном доносе, подкупе или принуждении к даче показаний или уклонении от этого, в мошенничестве в крупном размере.