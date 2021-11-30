«Роза Хутор» признан лучшей альтернативной площадкой для проведения мероприятий

Торжественная церемония вручения ведущей федеральной награды в области делового туризма Russian Business Travel&MICE Award прошла в Екатеринбурге. В присутствии более двухсот гостей были объявлены победители главной ежегодной отечественной награды MICE индустрии. Впервые начиная с 2010 года торжественная церемония вручения наград состоялась в столице Уральского региона.

Премия вручалась в 15-и номинациях, а ее участниками в 2021 году стали 420 компаний. В ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано почти 700 тысяч голосов. Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше 100 признанных профессионалов рынка MICE&BT.

«Роза Хутор» стал обладателем престижной премии RBT&MA в номинации «Лучшая альтернативная площадка для проведения мероприятий. Всесезонные курорты».

Сегодня курорт обладает обширными возможностями и программами для организации любых корпоративных мероприятий. На его территории располагаются сетевые отели, рестораны и бары, спортивные стадионы, салоны красоты, магазины, многочисленные парки и, конечно, знаменитая Олимпийская деревня. Для проведения масштабных событий можно рассмотреть концертные залы «Лайзо» и «Роза Холл». Их главное достоинство — функциональность и возможность оперативной трансформации, позволяющей организовать мероприятие любого уровня. Интересен для корпоративного отдыха и этнопарк «Моя Россия». Здесь, на площади 3,5 гектара, расположены исторические павильоны с уникальной архитектурой регионов нашей страны, музеи, аллеи с бутик-отелями и ресторанами. «Роза Хутор» предлагает огромный выбор программ специально для MICE. Более 20 видов тимбилдингов, от активных и спортивных до творческих и расслабляющих: квесты, деловые игры и мастер-классы. Для организации вечерних программ вам предложат портфолио профессиональных ведущих, диджеев и музыкантов.

Церемония вручения премии RBT&MA впервые с 2010 года прошла не в Москве, а в Екатеринбурге. В следующем году она пройдет в Самаре.

Учредитель награды– АНО «Проектный офис МICE», при поддержке торгово- промышленной Палаты РФ и журнала Business Travel. Поддержку проекту оказали Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Конгресс-бюро при Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области. Партнеры Премии - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), крупнейшие профессиональные объединения: Российский союз выставок и ярмарок (РСВЯ), Национальное конгресс-бюро (НКБ), Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ», «Национальная Ассоциация Информационно-туристских организаций» (НАИТО), Российский Союз Туриндустрии (РСТ), Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР).