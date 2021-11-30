Артем Доронин покинул пост замглавы Краснодара

Артем Доронин Фото: krd.ru

Заместитель главы Краснодара по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Артем Доронин покинул свой пост. - Артем Доронин покинул пост заместителя главы Краснодара, - подтвердили информацию в пресс-службе городской администрации.

С мэрии подчеркнули, что о том, кто займет должность заместителя главы краевого центра, пока неизвестно.

Артем Доронин родился в 1987 году в Красноярском крае, окончил Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, позже - Кубанский государственный аграрный университет им.Трубилина.

Пост заместителя главы Краснодара по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Артем Доронин занял в январе 2018 года