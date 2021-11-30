В МЧС Кубани предупредили о сильных волнах, зыби и тягуне в Туапсинском районе

Экстренное предупреждение о непогоде объявлено на Кубани Фото: 23.mchs.gov.ru

В МСЧ Кубани объявили экстренное предупреждение о сильных волнах, зыби и тягуне в Туапсинской районе. Ухудшение погоды прогнозируют на 1 декабря.

- 1 декабря в период 03:00-06:00 в порту Туапсе ожидается сильный тягун, зыбь от юго-запада, высота волн может достигать 60 дм, - говорится в сообщении пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в регионе объявлено экстренное предупреждение о сильных ливнях с грозами и шквалистым ветром, над морем возможно формирование смерчей. А жителей и туристов Сочи попросили не посещать горы – здесь сохраняется опасность схода лавин.