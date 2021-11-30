У МегаФона в Краснодарском крае новый топ-менеджер

Андрей Холодов. Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Региональное отделение оператора в Краснодарском крае и Адыгее возглавил Андрей Холодов. Ранее он занимал в компании должность директора по развитию цифровых проектов на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Перед новым директором поставлены амбициозные задачи - обеспечить рост активной абонентской базы, совершенствовать стандарты сервиса, а также повысить эффективность бизнеса, в том числе с помощью внедрения высокотехнологичных решений для корпоративных и госклиентов.

«Краснодарский край и Адыгея уникальны с точки зрения разнообразия туристических возможностей – здесь сосредоточены крупнейшие в стране морские и горнолыжные курорты. А это значит, что сеть МегаФона успешно проходит испытания повышенными нагрузками – ведь поток туристов из разных регионов России и из-за рубежа круглогодичен. Для этого мы привлекаем лучших руководителей на позиции, где их опыт и компетенции будут максимально востребованы и полезны», - комментирует Андрей Левыкин, директор по региональному развитию МегаФона на Юге и Кавказе.

Андрей Холодов в сфере телекоммуникаций работает с 1999 года. Последние 20 лет занимал управленческие посты в крупнейших телеком-компаниях, отвечал за развитие регионального бизнеса. В июне 2021 года Андрей присоединился к команде МегаФона на Юге и Кавказе. Предыдущий директор отделения Игорь Остатюк принял решение заняться развитием собственного проекта.