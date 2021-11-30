В Сочи загорелся частный дом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Частный дом накануне загорелся в Сочи. Пожар произошел поселке Нижнее Лоо Лазаревского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Возгорание произошло на площади 120 квадратных метров в двухэтажном доме. Пожарные прибыли на место в 15:24 и к 15:50 локализовали возгорание.

- В 16:05 ликвидировано открытое горение, в 16:20 пожар полностью потушен. К ликвидации привлекались 31 человек и 10 единиц техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о возгорании винзавода в Темрюкском районе Кубани. Пламя, охватившее тысячу квадратных метров, потушили.