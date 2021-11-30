В Краснодаре в едином стиле оформят рекламу и вывески на четырех улицах

В Краснодаре планируют в едином стиле оформить рекламу и вывески на четырех улицах Фото: krd.ru

В Краснодаре в едином стиле оформят рекламу и вывески. Их заменят на четырех улицах города. Вопрос обсудили накануне на межведомственном совещании.

Разработать план по приведению в порядок фасадов зданий и торговых павильонов поручил глава города Андрей Алексеенко. Предпринимателей предупредят о замене заранее, чтобы успеть изменить рекламу.

После определения территории прежние вывески сфотографируют. А предприниматели получат технические условия для оформления информации в едином стиле.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре владельцев трансформаторных будок, испорченных рекламой и граффити, будут штрафовать. Часто их незаконно используют как место для размещения информации.