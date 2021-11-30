Глава Сочи Алексей Копайгородский вошел в десятку лучших мэров российских городов

Алексей Копайгородский вошел в десятку лучших мэров страны. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Алексей Копайгородский улучшил свои позиции в «Национальном рейтинге», который составляет Центр информационных коммуникаций совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Градоначальник поднялся на восемь пунктов и занял восьмое место по результатам деятельности за октябрь-ноябрь 2021 года.

Такой резкий взлет неслучаен. Аналитики отмечают, что сочинский мэр принимает грамотные управленческие решения. Они позволили городу обеспечить высокую загрузку базовой для Сочи санаторно-курортной отрасли в условиях жестких антиковидных ограничений. Несмотря на массовый пассажиропоток, власти Сочи не допустили всплеска заболеваемости на курорте, при этом обеспечивая строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Этот опыт может быть полезен не только круглогодичному курорту, но и другим территориям в условиях затянувшейся пандемии.

Еще одно достижение, которое позволило занять Алексею Копайгородскому высокие строчки рейтинга, - утверждение Правительством России Плана социально-экономического развития города до 2030 года. Сочи получит 139 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов.

- Эта новость самым позитивным образом сказалась на имидже сочинского градоначальника, продемонстрировавшего способность эффективно продвигать интересы города на самом высоком уровне. Вопреки скепсису ряда местных общественников, выражавших сомнения в лоббистских возможностях руководства курорта, - отмечают эксперты.

Осень продолжила испытывать на прочность городскую власть. Экстраординарные события развивались одно за другим и показали, что Копайгородский отлично владеет навыками антикризисного менеджмента и может оперативно решать проблемы. Мэр Сочи грамотно урегулировал ситуацию с изменением схемы движения на Краснополянском шоссе, вызвавшим протесты местных жителей. Немедленно развернул межведомственный оперативный штаб по устранению последствий природной ЧС. Тогда оползень разрушил коттеджный поселок и часть федеральной трассы в Лазаревском районе. Все это снизило градус напряженности на курорте, а жители получили поддержу от властей.

Еще один весомый показатель – активность в медийном пространстве. Телеграм-канал мэра Сочи считается одним из самых популярных в Краснодарском крае. В среднем за месяц его просматривают около 1 миллиона пользователей.