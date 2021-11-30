Аэропорт Краснодара возобновит авиасообщение с Саратовом Фото из архива КП

Аэропорт Краснодара возобновит авиасообщение с Саратовом. Улететь из краевой столицы можно будет уже с 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.

Рейсы будут осуществляться по средам и субботам. Улететь в Саратов из краевой воздушной гавани в середине недели можно в 14:25, прилет – в 17:00. А на выходных пассажиры отправятся в 13:05 и прибудут в 15:45.

Отметим, что возобновление авиасообщения временное – улететь из Краснодара в Саратов можно до 29 декабря.